Steunbetuiging voor Ahmadreza Djalali aan de Iraanse ambassade in Brussel. Behalve de Iraans-Zweedse VUB-prof zit ook een Belg opgesloten in Iran. — © belga

VUB-professor Ahmadreza Djalali is niet de enige persoon met een Belgische link in een Iraanse cel. Sinds februari zit ook een Belgische ngo-medewerker opgesloten in Teheran. Veiligheidsdiensten vrezen dat Iran hem als pasmunt heeft opgepakt.