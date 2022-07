Broer David waarschuwt de tegenstand voor Mathieu van der Poel: “Zijn talent is om minder snel moe te worden dan anderen”

“We gaan een stressvolle week tegemoet met veel kansen voor Mathieu”, aldus David van der Poel in L’Equipe. “Ik geloof zelfs dat deze eerste week hem nog beter zou moeten liggen dan die van vorig jaar. Toen lukte het echter al op dag twee, wat mensen destijds normaal vonden. Maar het was een zeldzame prestatie, ook voor hem.”

Van der Poel heeft het natuurlijk over de ritzege van Mathieu op de Mûr de Bretagne, waar hij meteen ook de gele trui pakte. Wat ook dit jaar een doel is van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Dan zal het moeten gebeuren op woensdag (de kassei-etappe) of donderdag (aankomst voor punchers) want vrijdag staat de eerste bergrit op het programma.

© BELGA

Hoe dan ook, Van der Poel wil deze keer de Tour wel uitrijden. Vorig jaar gaf hij na acht ritten op om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen. Dit jaar reed hij al de Giro uit.

“Vorig jaar was het de bedoeling dat hij de Tour zou verlaten”, aldus broer David. “Maar zelfs als hij de Tour volledig had willen rijden, zou hij de eerste week op dezelfde manier hebben aangepakt. Dan had hij net zo hard gefietst. Het is niet omdat hij de Tour verliet, dat hij zich niet gesmeten heeft. Wat de derde week nu zal geven? Iedereen is gewaarschuwd, ja. Zijn talent is om minder snel moe te worden dan anderen en dat is in de derde week merkbaar. Zelfs in de laatste tijdrit, als hij nog steeds goed is en anderen moe zijn, kan hij daarvan profiteren.”