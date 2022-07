“Droog en warm met daarbij namiddag wél vrij veel wind”

Vandaag krijgen we boven Limburg een afwisseling van zon en wolken. De kans op een lokale bui is klein maar vooral over het noorden niet volledig weg te cijferen. De temperatuur loopt op naar een maximum in de buurt van 23°C. Hier en daar kan dat in thermometerhut nog en graadje meer worden. Op beschutte plekjes zal het zoals gewoonlijk nog meerdere graden warmer worden.