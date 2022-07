Belgisch dartsrecord voor Van den Bergh, die oude rivaal na paniekaanvallen topseizoen ziet spelen: “Dimitri is een inspiratie”

Luke Humphries schreef zondag zijn vierde manche van de European Tour op zijn naam. ‘Cool Hand Luke’ was in de finale van de European Darts Matchplay met 8-7 te sterk voor Rowby-John Rodriguez.

De 27-jarige Engelsman beleeft het beste seizoen uit zijn carrière. In februari won hij al een Players Championship, waarna hij wat later de German Darts Grand Prix op zijn naam schreef. De Youth World Champion van 2019 won in mei achtereenvolgens de Czech Darts Open en European Darts Grand Prix, waarna hij afgelopen weekend dus de European Darts Matchplay pakte.

Daarbij kwam Humphries 0-4 achter, om uiteindelijk dus te winnen in een decider. “In mijn gedachten was het waarschijnlijk een van de beste finales die we dit jaar hebben gezien”, aldus de Brit. “Zo voelde het toch. Ik ben in de wolken, maar de eer gaat naar Rowby-John. Hij was fantastisch. Hij maakte het mij bijzonder moeilijk. Als je je eerste finale in een rankingtoernooi haalt, zou het niet zo gemakkelijk moeten zijn. Maar hij liet het er wel gemakkelijk uitzien.”

Rowby-John Rodriguez miste in de finale een matchdart op dubbel 20, maar liet onderweg wel fantastisch darts zien met onder andere een finish van 158.

Ook in de halve finales speelde de 28-jarige Oostenrijker een decider. Daarin had hij zelfs de moed om na twee pijlen in de triple 20 het publiek op te jutten alvorens een 180 te gooien. Dat deed Rodriguez eerder al eens tijdens de World Cup, in een dubbelpartij tegen Wales.

“Ik ben zeker trots op mezelf. De fans hier in Trier hebben me zo ver gebracht. Ik speelde heel, heel goed maar ik had graag gewonnen”, aldus de Oostenrijker. “Dit is mijn eerste individuele finaleplaats na het WK bij de jeugd in 2014. Maar als je 4-0 voor staat, doet het natuurlijk pijn. Luke kent deze situatie, dit was helemaal nieuw voor mij. Ik had graag die ene pijl op de dubbel twintig gehad. Respect voor Luke. Ik kom sterker terug.”

Paniek

Rodriguez (28) en Humphries (27) zijn beiden generatiegenoten van Dimitri Van den Bergh (27). Die eerste is zelfs een van zijn beste vrienden op het circuit. En toen ‘The Dreammaker’ in 2017 het WK bij de jeugd won, versloeg hij Humphries in de halve finale. Maar de stap voorwaarts bij de profs ging bij Van den Bergh sneller dan bij Humphries. De Engelsman kampte lange tijd met angstaanvallen.

“In het begin van mijn carrière haalde ik wel eens wat kwartfinales (zoals op het WK, red.) en hier en daar eens een halve finale. Maar een finale...”, aldus Humphries in een interview met Metro. “Ik geloofde daar ook niet direct in. Die angstaanvallen? Dat is iets waarmee ik altijd wel zal worstelen. Hoewel ik me nu veel beter voel dan 2-3 jaar geleden. Toen kon ik het niet afzetten, zoals wanneer ik alleen op hotel zat. Op zo’n momenten ben je eigenlijk hulpeloos. Nu ken ik eigenlijk geen ‘bad episodes’ meer, zoals echte momenten van paniek. Ik heb soms nog angst, maar niet meer als ik aan het darten ben. Ik wist soms niet meer wat te doen, nu weet ik dat wel.”

© PDC

Humphries verloor ook heel wat kilo’s en wordt later dit jaar voor het eerst vader. Slechts enkele dagen voor zijn eerste toernooizege van 2022 kwam hij te weten dat zijn vrouw zwanger is. Nu wil hij Van den Bergh evenaren en voor z’n 30ste een major winnen.

“Het was wel een inspiratie voor mij toen ik Dimitri de World Matchplay zag winnen (in 2020, red.). Hij was niet de favoriet voor de eindzege en toonde dat iedereen zo’n grote trofee kan pakken. Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest op een WK, maar stootte altijd op een topprestatie van iemand anders. Wat als Michael Smith en Peter Wright niet zo sterk gooiden tegen mij in die kwartfinales? Dus Dimitri heeft mij wel wat geïnspireerd. Ik mik op een major voor m’n 30ste, net als hem.”

Van den Bergh werd in Trier uitgeschakeld in de 1/8ste finales. Hij verloor met 6-3 van zijn huisgenoot Damon Heta. In de tweede ronde had de Antwerpenaar nog geschitterd met een gemiddelde van 110.83. Daarmee zette hij een nieuw Belgisch record neer op de European Tour. Onderweg knalde Van den Bergh onder andere een finish van 152 (video vanaf 3:15) van het bord.