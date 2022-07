Sportmarketeer Wim Lagae schetst de evolutie van het vrouwenwielrennen: “Vrouwenveldrijden als emancipator”

Op een praatavond in het kader van de Baloise Ladies Tour schetste de sportmarketeer Wim Lagae de evolutie van het vrouwenwielrennen. Ook olympisch turnkampioene Nina Derwael was te gast. “Als de prestaties komen, volgt de aandacht.”

“Er zit een sterke groei op het dameswielrennen maar de instroom van jonge wielrensters vraagt tijd”, aldus Lagae. “De U23-categorie is nog heel prematuur, we zijn dat aan het inhalen maar dat heeft drie tot vijf jaar nodig. Ook kost koken nu meer geld voor wedstrijdorganisatoren.”

“Het vrouwenveldrijden is in dat opzicht een emancipator voor het vrouwenwielrennen geweest. De vrouwenveldritten waren soms nog spannender dan bij de mannen en de toenmalige tweestrijd Van Aert-Van der Poel in het veld, ook al stonden de vrouwen op een ontieglijk uur geprogrammeerd. Dat leidde tot het inzicht dat men meer brood begon te zien in het concept twee-in-één, zowel de mannen- als de vrouwenkoers als één geheel. Dat trok zich ook door naar het wegwielrennen.”

Een van de praatgasten was olympische gymnastiekkampioene Nina Derwael, die vergeleek met haar sport. Derwael: “We zijn een van de weinige sporten waar het vrouwengedeelte bekender is dan het mannengedeelte. In dat opzicht ligt het heel anders dan het wielrennen. De aandacht voor het vrouwenturnen is enorm gestegen. Op het moment dat prestaties beginnen te komen, op het moment dat we onszelf op de wereldkaart hebben gezet, is de aandacht automatisch gestegen.”

Over die aandacht: dit jaar is het EK en het WK turnen geprogrammeerd. Derwael zei al langer dat ze het EK aan zich laat voorbijgaan. Het WK, dit najaar, is wel een optie. “Eigenlijk gaat het redelijk goed met mij. Sinds februari ben ik lichtjes beginnen op te bouwen. Ik heb een klein oponthoud gehad door wat pijntjes maar nu ben ik weer op de goede weg. Hopelijk kan ik klaar geraken voor het WK.”

Baloise Ladies Tour, tussen Giro en Tour in

Tussen de Giro Donne en de Tour voor vrouwen in, twee van de belangrijkste rittenkoersen voor vrouwen, vindt de Baloise Ladies Tour plaats, van 13 tot 17 juli. De Giro en de Tour zijn twee klimkoersen maar toch kan de rittenkoers in het ‘lage landen’ België en Nederland enkele wereldtoppers presenteren. Heel wat WorldTour-ploegen tekenen present. Een van de topfavorietes op de eindzege is Ellen van Dijk, Europees kampioene op de weg en wereldkampioene tijdrijden. Ook de Lorena Wiebes, momenteel de sprintster der sprintsters in het vrouwenpeloton, tekent present, net als Shirin van Anrooij, Elynor Backstedt of negen nationale kampioenes. Enkele veldrijdsters - zoals Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst of Denise Betsema - bezigen de rittenwedstrijd als voorbereiding op het veldritseizoen.

