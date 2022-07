Gevolgen voor het bedrijf, het personeel én de reiziger: Brussels Airlines betaalt zware prijs om rust te doen terugkeren

In totaal 675 vluchten worden geschrapt bij Brussels Airlines. De getroffen passagiers wordt een alternatief aangeboden, of anders een terugbetaling. Kostprijs van de hele operatie: 10,2 miljoen. De luchtvaartmaatschappij hoopt dat daarmee de stakingsdreiging is afgewend en de rust kan terugkeren. Dat wordt afwachten. Voor de vakbonden blijft het onduidelijk of de werkdruk nu voldoende verlicht wordt. Maar voorlopig zijn nieuwe acties niet aan de orde, zeggen de liberale en de socialistische vakbond.