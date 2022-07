Beginnend bestuurder met gsm in hand en zonder gordel door Hasseltse binnenstad

In de Hasseltse binnenstad zijn zondag verkeerscontroles gehouden. Een bestuurder reed onder invloed van alcohol. Daarnaast stelden de agenten nog 23 boetes op voor foutief parkeren, gsm-gebruik aan het stuur, vervallen keuring, rijden zonder gordel en onaangepast rijgedrag. Zeven pv’s werden opgesteld voor rijden zonder verzekering en het negeren van een oranje verkeerslicht. Een beginnend bestuurder reed met gsm in de hand en had geen gordel aan. Een bromfietser is geverbaliseerd omdat die over de stoep reed en dit zonder verzekering.