Een 83-jarige vrouw uit Oudsbergen is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De vrouw was met de fiets. Het ongeval gebeurde op de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek.

Maandagmorgen zijn in Plockroy vier auto’s gebotst. Daarbij is een 20-jarige vrouw uit Oudsbergen gewond geraakt.

maw