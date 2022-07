In de Stationsstraat in As is vrijdagnamiddag een 46-jarige Maasmechelaar geverbaliseerd. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. De auto van de man was niet verzekerd en werd in beslag genomen. Nog in die straat is een motorrijder beboet omdat die geen helm droeg. Een passagier in een auto kreeg een boete omdat die de veiligheidsgordel niet had vastgemaakt.

maw