Ongerustheid om verdwijning Timmy Jonk (42) uit Genk

Maandag in de vroege ochtend is de 42-jarige Timmy Jonk uit Genk thuis vertrokken in de Evence Coppéelaan. Hij kwam niet meer terug en het is niet geweten waar hij is. Zijn naasten zijn ongerust en vragen dat hij iets van zich laat horen.

Het Parket Limburg heeft een opsporingsbericht verspreid van de man. Timmy Jonk is tussen 2.30 uur en 8.30 uur vertrokken op de Evence Coppéelaan in Genk. Hij is nog langs geweest bij garage Indelicato Carmelo in de Gieterijstraat in Genk. Sindsdien ontbreekt elke spoor van hem.

Timmy is 1,74 meter lang, normaal gebouwd en hij heeft kort blond-grijs haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een zwart T-shirt en zwarte sneakers van het merk Nike.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.