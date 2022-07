Eerste wedstrijd, eerste wonderbal van Ronnie O’Sullivan: wereldkampioen snooker begint seizoen foutloos

Ronnie O’Sullivan is uitstekend begonnen aan het nieuwe snookerseizoen. De zevenvoudige wereldkampioen won zijn eerste twee wedstrijden in de Championship League.

‘The Rocket’ was in zijn eerste partij sinds zijn wereldtitel in april met 3-0 te sterk voor Farkah Ajaib. Daarna moest Alfie Burden er met 3-1 aan geloven. In zijn wedstrijd tegen Ajaib liet O’Sullivan al meteen een fantastische bal zien. Hij potte roos en legde zich perfect op een rode bal.

Luca Brecel opende zijn rekening op de Championship League, een toernooi dat hij in 2020 won, met twee zeges en een gelijkspel. ‘The Belgian Bullet’ was met 3-0 te sterk voor Zhao Jianbo, won met 3-1 van Oliver Brown en speelde dan 2-2 gelijk Robbie Williams. Goed voor groepswinst en een plek in de tweede groepsfase van het eerste rankingtoernooi van het jaar.

“Ik heb niet veel punten te verdedigen dit jaar, dus ik kijk alleen naar boven”, aldus Brecel na afloop van zijn wedstrijddag. Als ik wat goeie prestaties kan neerzetten, kan ik wel eens in de top vier van de wereldranglijst eindigen op het einde van het seizoen.”