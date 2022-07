Op zijn 29ste rijdt Amaury Capiot als debutant rond in de Tour. Voor de naar Hoepertingen, via Lanaken uitgeweken Bilzenaar is de selectie de bekroning voor zijn volharding in zijn hobbelige parcours richting de top. Een traject waar de vrouwen (en man) in zijn leven een belangrijke rol in speelden. “Amaury is in de laatste jaren een echte man geworden.”