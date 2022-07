De nominaties voor Radio 2 Zomerhit zijn bekend, ook Berre staat op de longlist. Berre wie? Wie niet mee is met TikTok heeft er wellicht nog nooit van gehoord. Maar de jonge kerel, die zijn muzikaal talent via het online platform de wereld instuurde, is aan een steile opmars bezig en scoort momenteel een grote hit. Hoog tijd dus voor een kennismaking.