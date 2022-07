Op vraag van het Parket Limburg verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. In de nacht van zondag op maandag verdween de 42-jarige Timmy Jonk uit Genk. Hij is nog langs geweest bij garage “Indelicato Carmelo” in de Gieterijstraat in Genk en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.