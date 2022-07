Judith Vandermeiren ziet bij Red Panthers grote honger naar zeges op WK hockey: “De evolutie van het team is fenomenaal”

Judith Vandermeiren, die bijna 200 caps op de teller heeft met de nationale hockeyploeg, ziet op het WK “een echte honger” bij de Red Panthers. De Braxgata-speelster blikt ook vooruit op de kraker van dinsdag tegen Australië, die waarschijnlijk over de eerste plaats in groep D zal beslissen, die enige die meteen recht geeft op een stek in de kwartfinales.

De Belgische hockeyvrouwen wonnen zondagnamiddag hun eerste groepswedstrijd op het WK met ruime cijfers. De Panthers versloegen in het Spaanse Terrassa, samen met het Nederlandse Amstelveen gaststad, Zuid-Afrika met 4-1.

“We zullen pas maandagnamiddag de wedstrijd van zondag analyseren, maar mijn persoonlijke indruk is dat we tevreden mogen zijn”, blikte de 27-jarige Vandermeiren terug op de Belgische WK-opener. “Het is waar dat ons derde kwart niet zo goed was, met slechte keuzes, te vaak balverlies en als gevolg daarvan een spelletje pingpong waarbij we te veel energie verloren. Het Zuid-Afrikaanse doelpunt deed ons twijfelen, ook al was daar geen reden toe.”

© BELGA

Australië, dinsdagavond (21.30 uur) de tweede tegenstander van België, moet het met een veel jongere ploeg dan tijdens de Olympische Spelen in Tokio stellen, waar het vijfde werd. “Australië is een team in een overgangsfase, dat veel hinder ondervond van de coronapandemie. De speelstijl van de Australische vrouwen is niet veel veranderd. Ze zijn zeer agressief aan de bal, met een spel dat altijd naar voren is gericht dankzij lange ‘flicks’ (hoge ballen, red.). Aan de andere kant laten ze wat ruimte in de rug van hun verdedigsters die soms minder mobiel zijn.”

Vandermeiren weigert om op de zaken vooruit te lopen over wat komt na het duel met Australië. “De focus ligt op de groepsfase. Vier jaar geleden hadden we nooit gedacht dat we met drie punten aan een WK zouden beginnen. De evolutie van het team is fenomenaal. We voelen een echte honger naar de overwinning in dit team, een vertrouwen dat we als eerste in onze groep willen eindigen en dat durven we ook te zeggen.”