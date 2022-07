In Wijshagen - in Oudsbergen is dat - is de eerste titel van Erkend Friturist toegekend. Dat is een nieuwe titel van Horeca Vlaanderen om het vakmanschap van de friturist te belonen. Het label is een erkenning, maar geen verplichting om frieten te kunnen blijven bakken. Het was Vlaams minister van Werk, Jo Brouns die de bekroning mocht uitreiken aan Ronny Voortmans van De Frietboetiek. En hij is geen onbekende.