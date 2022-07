Red Flames-doelvrouw Nicky Evrard ruilt AA Gent voor OHL

De 27-jarige Evrard stond al tussen de palen bij Gent tussen 2013 en 2017. Daarna beproefde ze haar geluk in het buitenland bij Twente (2017-2019) en Sporting Huelva (2019-2020). In 2020 keerde Evrard terug naar Gent.

Coach Jimmy Coenraets is opgezet met de transfer. “Met Nicky Evrard halen we de eerste doelvrouw van de Red Flames naar Leuven. Het belangrijkste is dat we op dezelfde lijn zitten als het uitkomt op uitvoetballen. Ze is een keepster met voetballende kwaliteiten en dat sluit aan bij onze filosofie. Ze is een winnaar en brengt heel wat karakter en ervaring naar de club.”

Evrard heeft 51 wedstrijden op de teller voor de nationale ploeg, waar zij nu de vaste vrouw tussen de palen is. Bij OHL zal ze herenigd worden met vier Red Flames die geselecteerd zijn voor het EK, dat woensdag in Engeland begint: verdedigsters Sari Kees en Amber Tysiak en aanvalsters Ella Van Kerkhoven en Hannah Eurlings. België speelt zijn eerste wedstrijd zondag tegen IJsland.