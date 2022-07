WIMBLEDON. Nick Kyrgios met pijn en alle moeite van de wereld naar kwartfinales, primeur voor Chileen Christian Garin

Nick Kyrgios (ATP 40) heeft zich maandag op Wimbledon geplaatst voor de kwartfinales ten koste van de jonge Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 56). Het Australische enfant terrible haalde het in vijf sets. In de kwartfinale zal hij spelen tegen de Chileen Cristian Garin (ATP 43), die een 0-2 achterstand nog omboog in een overwinning.