Meezingen op Vlaanderen Feest of shaken op de tropische beats van Afro-Latino: dit zijn onze weekendtips

Er zijn dit weekend festivals in alle geuren, kleuren en maten te beleven. Van een festival vol tropische beats, over dagen lang humor tot rock- en tribute bands. Ook vieren heel wat gemeenten Vlaanderen Feest.

De heupen losmaken op Afro-Latino

Klaar voor een weekendje swingen op de tropische beats van Afro-Latino in Genk? Headliners zijn o.a. Juanes, Rolf Sanchez en Willy William. Deze laatste Franse top-dj met roots in Mauritius werkte al samen met Beyoncé, Steve Aoki en Sean Paul. Hij is dit jaar exclusief en voor het eerst in België op Afro-Latino. Het festival verhuist trouwens van Bree naar Thor Park in Genk, maar het belooft even gezellig te blijven met lekkere foodtrucks en cocktailbars, street acts, workshops en meer.

Op 8 en 9/7 in het Thor Park, André Dumontlaan 67 in Genk. Info & tickets: www.afro-latino.be

Afro-Latino krijgt met Thor Park een nieuwe locatie. — © Serge Minten

Lachfestival

Het 35ste Lachfestival is volop bezig in Houthalen-Helchteren. Vijf dagen lang staat de gemeente in het teken van humor, met op zondag 10 juli het Straattheaterfestival als hoogtepunt. De hele dag zijn er op verschillende plaatsen in het centrum straattheateracts te zien, van circus tot improvisatie en spektakel, zoals Circus Marcel, Cie La Tal, Barbara Probst en anderen. Per-Q & White Wings zorgen voor een spectaculaire slotact.

Op 10/7 op verschillende locaties in Houthalen. Info: www.lachfestival.be

© Lachfestival

Sint-Truiden Feest

Vlaanderen Feest op 11 juli in Sint-Truiden. De stad en de verenigingen van Aalst slaan de handen in elkaar om er een leuke avond van te maken met live optredens van Mama’s Jasje, Jean et Les Flamands en Ahjaa! Verder zijn er lekkere drank- en eetstandjes en kinderanimatie.

Op 11/7 om 18 uur op het Kerkplein in Aalst, Sint-Truiden. Info: www.sint-truiden.be

© Stad Sint-Truiden

Z(w)ing in Hasselt

Op de Vlaamse Feestdag kan je mee komen vieren op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Jong en oud is welkom om tijdens dit familie-event uit volle borst mee te zingen met onder andere Lisa Del Bo, Luc Steeno en De Romeo’s. Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen en is er animatie.

Op 11/7 vanaf 15 uur op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. www.feestcomite.eu

© De Romeo’s

Oldtimers spotten op Herk-de-Stad Classic

Een 250-tal oldtimers nemen op 10 juli deel aan de Herk-de-Stad Classic. De route is 73 kilometer lang en staat in het teken van de Demervallei waarbij onder andere het Schulensmeer en andere mooie plaatsen in Schaffen, Zelem en omstreken gepasseerd worden. Inschrijven voor de rit kan de dag zelf nog. Vanaf 15 uur kunnen liefhebbers de oldtimers bezichtigen op de Markt van Herk-de-Stad.

Op 10/7 vanaf 10 uur op de Markt van Herk-de-Stad. Info: www.stephanstevens.be

© Stephan Stevens

Voor de bierliefhebbers

Bierliefhebber? Dan is het Bierfestival Chantée het evenement dat je moet bezoeken. Twee dagen lang kan je op het festival in Bilzen verschillende bieren van meer dan twintig onafhankelijke brouwerijen proeven. Van lokale biertjes tot bieren van wat verder weg. Live bands zullen ondertussen voor muziek en extra gezelligheid zorgen.

Op 9/7 van 14 tot 23 uur, op 10/7 van 12 tot 22 uur op het Marktplein in Bilzen. Info: www.visitbilzen.be

© RR

© RR

Tussen de muren van Alden Biesen

Tussen de muren van landcommanderij Alden Biesen in Bilzen vindt het bijzondere festival Intra Muros plaats. Jonge getalenteerde internationale muzikanten krijgen carte blanche om muziek van uit de middeleeuwen tot en met de 18de eeuw tot bij het grote publiek te brengen. Tijdens het festival kan je repetities bijwonen, ontbijtgesprekken volgen en concerten beleven in een uniek historisch kader.

Van 8 tem 10/7 in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info & tickets: www.intramurosfestival.be

© Intra Muros

Rage Against the Machine tribute op Torenlawijt

Na twee jaar kan het gratis festival Torenlawijt in Diepenbeek opnieuw normaal plaatsvinden. Op 8 juli wordt er stevig gerockt met Bulls on Parade, de Rage Against The Machine-tribute band en andere muziekgroepen. Op 9 juli is onder andere Willy Sommers te gast om de polonaise in te zetten. En zullen nog verschillende andere bands zoals Miracle, de Queen-tributeband en Nachos for Machos spelen.

Op 8/7 vanaf 19 uur, op 9/7 vanaf 18.30 uur, Marktplein in Diepenbeek. Info: www.diepenbeek.be

© Gemeente Diepenbeek

Peer Feest drie dagen lang

Drie dagen lang kan je in Peer terecht voor allerlei activiteiten. Op zaterdag 9 juli is er een Kids Day met Bob de Bouwer waar hij zelf op bezoek komt. Daarnaast zijn er nog tal van leuke activiteiten voor kinderen. Op zondag is er de HIP-markt, een ‘handmade in Peer’ ambachtenmarkt met tal van creaworkshops. Maandag kan je een bezoekje brengen aan de grote avondmarkt.

Op 9/7 van 13 tot 18 uur, op 10/7 van 11 tot 17 uur en op 11/7 van 17 tot 22 uur op de Markt in Peer. Info: www.zomerinpeer.be

© Stad Peer

Op dino-avontuur

Trek deze zomer met Karel mee op dino-avontuur. Karel is gek op dino’s en gaat graag met mama en papa naar het dinomuseum. Hij toont je graag zijn lievelingsdino’s. De hele zomer organiseert Clavis Uitgeverij drie verschillende zoektochten in samenwerking met de stad Hasselt. Ga met een opdrachtenformulier op pad en onderzoek wat je te doen staat.

Tot 4/9 in het centrum van Hasselt. Info bij Visit Hasselt, Maastrichterstraat 59 in Hasselt. Info: www.clavisbooks.com

© Clavis Books

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 9 juli

Op bezoek bij boer Kim

Kom zelf aardappelen rapen en ontmoet Boer Kim en Emi van het VTM-programma ‘Boer zoekt vrouw’.

Tomboshoeve, Oude Katsei 67B in Gingelom.

Van 10 tot 16 uur

Tot zaterdag 9 juli

Toeren tussen Peerse Torens

Ter gelegenheid van de Mariale Feesten zijn er verschillende rondritten met een toeristisch treintje langs belangrijke kapelletjes en toeristische bezienswaardigheden in de Peerse kerkdorpen. De routes verlopen onder begeleiding van een ervaren stadsgids.

Centrum van Peer.

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 9 juli

Kunst en keramiekmarkt

De Wijkwerking Boskant organiseert een kunst- en keramiekmarkt met werk van verschillende lokale kunstenaars.

MKOK, Burkelstraat 131 in Leopoldsburg

Basistarief: gratis

Zaterdag 9 juli

De langste toog

De langste toog is een ontmoetingsplek waar jong en oud samenkomen om het record van 762 meter te verbreken.

Parking Sportlaan, Sportlaan 1 in Beringen.

Zaterdag 9 juli vanaf 12 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Muziek van de harmonie

De Brug van Vroenhoven presenteert: Koninklijke Harmonie Ons Verlangen Plezier, een mix van orkest, drumband en doedelzakkencorps met 90 muzikanten.

De Brug van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212 in Riemst

Van 20.30 tot 22.00 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 9 juli

Maarten Cox

Rigoletto vzw verwelkomt je op hun knusse zolder voor een gezellig optreden van Maarten Cox en zijn vaste pianist.

Kcp d’oude Pastorie, Pastoriestraat 5 in Ham.

Van 20.30 tot 22.30 uur

Basistarief: 16 euro

Zaterdag 9 juli

Zutendaal klinkt en zingt

Ter gelegenheid van Vlaanderen feest organiseert de gemeente samen met Cultuursmakers Zutendaal Zingt en Klinkt. Zing mee met Vlaamse klassiekers gebracht door coverband Tom de Bie & De Imkers

Kiosk gemeentehuis, Oosterzonneplein 1 in Zutendaal.

Van 18.30 tot 23 uur

Basistarief: gratis

Zondag 10 juli

Muscadet

Een klein maar fijn liveconcert, mét een aperitiefje in de hand. Joris Vos brengt, als rasentertainer, een breed repertoire van live muziek.

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.

Van 11 tot 12.30 uur

WANDELEN

Nacht van de nachtzwaluw

Bij valavond en ’s nachts hoor je in sommige heidegebieden nog de mysterieuze, snorrende zang van de nachtzwaluw. Kom het zelf beluisteren op deze wandeling.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Van 21.30 tot 23.30 uur

Zondag 10 juli

Wandeling in het Wik

Natuurwandeling in het Wik onder leiding van een natuurgids. Goede wandelschoenen zijn aangewezen en een verrekijker is een meerwaarde.

Wandelgebied Bokrijk-Kiewit, Craenvenne in Genk

Van 9 tot 12 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 10 juli

Wandeling in de Herkvallei en Broekbeemd

Wandel samen met een gids door de mooie natuurgebieden De Grote Beemd, ook gekend als de Herkvallei en Broekbeemd.

Bodemstraat 12 in Wellen

Om 14 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 10 juli

Vlinderwandeling

Tijdens deze leuke natuurwandeling ga je op zoek naar mooie vlinders. Het is een educatief interessante wandeling van Natuurpunt voor zowel jong als oud.

Smeetshof, Smeetshofweg 1 in Bocholt.

Van 14 tot 16 uur