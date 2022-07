Uitspraken in Franse tv-show over Wout van Aert zorgen voor ongeloof: “Om de ster van de koers te zijn, moet je winnen”

Wout van Aert is geen ster. Dat is in een notendop de mening van Olivier Girault. De Fransman, een gewezen topper in het handbal, was in een tv-show bijzonder kritisch voor onze landgenoot.

De 49-jarige Girault verzamelde 231 caps voor Les Bleus, waarmee hij olympisch (2008), Europees (2006), en wereldkampioen (2001) werd. Momenteel is hij in het handbal actief als coach, maar afgelopen weekend was Girault te gast bij ‘Les Grandes Gueules du Sport’ op RMC. Daarbij stond hij stil bij de prestaties van Wout van Aert.

“De renners die we vandaag de dag aan het werk zien… Ze zijn goed nieuws voor de wielersport”, aldus Girault. “We vroegen ons een tijdje geleden nog af of jongens als Van Aert en Van der Poel sterren zouden worden. Wel, deze generatie is bezig alles tot ontploffing te brengen. Maar wat is de plek van Van Aert in dit alles? Hij zou de Dauphiné gaan winnen, misschien ging hij de eerste etappe van de Tour winnen, misschien ook wel de tweede etappe. Hij is de meest complete renner van het moment omdat hij altijd aanwezig is. Maar nooit is hij eerste. Om te schitteren, moet je winnen.”

Van Aert eindigde deze Tour drie keer als tweede, maar draagt wel de gele trui en over zijn palmares bestaat weinig discussie. Denk maar aan Milaan-Sanremo, de Strade Bianche, zes ritten in de Tour, het BK en… zo veel meer. Maar voor Girault kan het allemaal nog beter.

“Ik heb dus niet gezegd dat hij geen geweldige renner is, maar om een ster te zijn is er meer nodig”, klinkt het. “Meer glans. Tadej Pogacar is de renner waar iedereen naar kijkt. Als je een ster wil worden, moet je op een gegeven moment iemand als hem verslaan. Er zijn veel renners die de ster van het peloton willen worden, maar voorlopig is Wout van Aert een buitenstaander, een uitdager.”

De uitspraken deden wel wat wenkbrauwen fronzen, ook in het peloton. Zo reageerde Trek-renner Julien Bernard meteen op Girault. “Ik hoop dat ze competenter zijn in andere sporten”, aldus de Fransman. “Waarom zou je over iets willen praten als je het onderwerp niet kent?