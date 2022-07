Politie haalt Hasseltse taxi uit verkeer die woekerprijzen tot 60 euro aanrekent voor korte ritjes

Politie LRH heeft vorig weekend een Hasseltse taxi uit het verkeer gehaald die zijn meter niet gebruikt en torenhoge prijzen aanrekent voor een stadsritje. Over die welbepaalde taxi waren er meerdere klachten. In Hasselt leven de taxi’s al enige tijd op voet van oorlog.

De taxi die afgelopen weekend werd geverbaliseerd liet zijn klanten tot 60 euro betalen voor een ritje van discotheek Versuz op de Grote Ring tot een hotel in het centrum. De nodige pv’s werden opgesteld. Politie LRH heeft dat weekend nog een taxi in beslag genomen omdat het voertuig niet verzekerd was. Een derde taxibestuurder kreeg een proces-verbaal omdat hij zijn bril niet droeg tijdens de rit, terwijl dit wel een van de voorwaarden was om te mogen rijden. De taxichauffeur reed dus eigenlijk zonder geldig rijbewijs.

Chaos

De wanpraktijken en de chaos bij de Hasseltse taxi’s kwamen enkele weken geleden onder de aandacht door een artikel in Het Belang van Limburg. Bij een discussie over standplaatsen zijn er al vuistslagen gevallen. In het uitgaansleven en ook in de hotelsector zijn ze niet te spreken over de woekerprijzen die bepaalde taxi’s aanrekenen. De klanten klagen hierover en dit geeft een slecht imago aan de stad.

De stad Hasselt en de politie LRH hebben de sector in het vizier genomen. Klachten en meldingen worden gecontroleerd. Eerder werd al een illegale taxi uit het verkeer gehaald. Die had meerdere maanden zijn ‘zwarte’ diensten aangeboden na afloop van grote evenementen in Hasselt.

Taxidecreet

De taxi’s in Hasselt leven op gespannen voet sinds het nieuwe taxidecreet van 2020. Dit zorgde voor een vrijere markt en meer vrijheid voor de tariefzetting. Naast de bekende taxibedrijven kwamen er nog heel wat eenmanszaakjes bij, en die namen het niet allemaal even nauw met de regels.