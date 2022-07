Vrouw schrikt wanneer ze brandlucht ruikt tijdens vakantie: “Zo heet dat mijn tas zichzelf in brand zette”

Eva Bacchoo (21) geniet momenteel van een zonovergoten vakantie op Kreta. Het is erg warm op het Griekse eiland, dus spendeert de Britse veel tijd bij het zwembad waar ze snel verkoeling kan vinden. Maar vorige week veranderde haar droomreis bijna in een nachtmerrie toen ze plots een brandlucht rook toen ze aan het luieren was bij het water. De metalen knop van haar favoriete handtas was zo heet geworden, dat de stoffen zak vuur had gevat. Eva kon de brand gelukkig snel blussen en raakte niet gewond, maar toen ze het incident filmde om te delen, viel haar plots iets in: “Mijn AirPods!”