Verdwijning van wolvin Naya wordt volgens het parket een cold case

“De raadkamer heeft de onderzoeksrechter einde maart ontslag van onderzoek gegeven omdat er in het dossier geen verdachten in beeld zijn gekomen. We weten voorlopig niet of de wolvin opzettelijk om het leven is gebracht of door wie. Als er nieuwe elementen of tips opduiken, dan kunnen we de zaak wel heropenen”, aldus Bruno Coppin, persmagistraat van het parket van Limburg.

Op 30 september 2019 verspreidde de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos een bericht dat wolvin Naya en haar welpen waarschijnlijk gedood waren. Het Agentschap Natuur en Bos ging er van uit dat de wolvin kwaadwillig werd omgebracht. De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar zich in principe niemand mocht begeven.

Naar aanleiding van de dood van Naya, die zich in 2018 in Limburg vestigde en de eerste wolvin in België sinds 100 jaar was, stelde onder meer Vogelbescherming Vlaanderen zich burgerlijke partij.