In de VS valt het straatprotest tegen de nieuwe abortusregeling niet stil. — © AFP

Haar naam is niet bekend, haar exacte woonplaats ook niet. Toch groeit een tienjarige meisje uit Ohio uit tot hét symbool van de spanning rond de nieuwe abortusregeling in de VS. Na een brutale verkrachting moest het kind voor een abortus de staatsgrens oversteken. Want haar staat Ohio verbiedt sinds twee weken abortus, zelfs na verkrachting.