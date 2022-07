Panna Cup Den Dries geeft aftrap van zomerse buurtbezoeken

Panna Cup Ham trok nog eens naar wijk Den Dries in Genendijk. Na 2019 kwam er heel wat coronaruis op de sportieve wijkbezoeken, maar samen met het project Koffiekan van Sas Vandebuurt was het meteen weer een schot in de roos.

Special guest Filip Meeus van Rabonasport bracht bovenop dit alles tricks, workshops en balgoochelarij. Gezellige sfeer, veel fair-play en een fijne buurtwerking zorgden voor een leuke dag. De wijkbezoeken worden ingelegd door Sas van de Buurt en/of de Jeugddienst, de ene keer samen een andere keer apart. Soms is het alleen Buurtbabbel of Koffiekan en/of Panna Cup of Jeugddienst Wijkt In op zich.

"Belangrijk is dat via deze initiatieven aan buurtversterking wordt gedaan", klinkt het. "Samenkomen en ontmoeten, maar ook een boodschap vanwege de bewoners richting gemeentelijk beleid vindt zo makkelijker haar weg. Zo duikt er ook al eens iemand van de Sociale Dienst, de Opvoedingswinkel of een andere partner van het Huis van het Kind op. Of een burgemeester of schepen, allemaal heel informeel en spontaan. De gespreide bezoeken over de Hamse deelgemeenten worden kort voor datum en afhankelijk van het weer in de buurt bekendgemaakt."

Meer foto's: www.jeugdraadham.be - www.instagram.com/jeugddienstham - www.facebook.com/JEUGDDIENSTHAM www.facebook.com/saskia.geens.77 (Sas vande Buurt) - www.instagram.com/sasvandebuurt