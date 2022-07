Vijfde straatfeest in de Nielstraat in Borgloon

Zon, friet, vlees en een portie gezelligheid. Meer was er niet nodig voor een geslaagd straatfeest in de Nielstraat in Borgloon, al het vijfde feest dat georganiseerd werd door het straatcomité.

Voor hun 5-jarig jubileum deed het straatcomité van de Nielstraat een bijzondere inspanning. Iedereen die inschreef, kreeg voor 10 euro gratis drankbonnen. Het straatfeest was dan ook een schot in de roos. Friet en vlees zoveel je wil, voor de kinderen een springkasteel en ook de zon was van de partij, waardoor het een echt zomerfeest werd. Voor vele nieuwkomers in de straat was het een ideaal moment om kennis te maken en voor de oudere generaties een moment om herinneringen op te halen.