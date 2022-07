Live muziek en kinderdorp op Bar Pelouse in Hoeselt

Afgelopen weekend vond Bar Pelouse plaats in Hoeselt. Het gratis mini-festival lokte heel wat bezoekers naar De Mot in Hoeselt-centrum. De live muzikanten en workshops voor kinderen, maar vooral de gezellige sfeer maakten van deze editie een groot succes. Op 26 en 27 augustus wordt Bar Pelouse opnieuw georganiseerd op het gras van de gloednieuwe belevingsboomgaard in Alt-Hoeselt.

Pal in het centrum van Hoeselt stond op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli alles in het teken van Bar Pelouse. Hoewel het mooie weer bijdroeg tot een geslaagde editie, waren het vooral de muzikanten, de kinderanimatie en de lokale hapjes en drankjes die het mini-festival compleet maakten. Op vrijdag ging Bar Pelouse rustig van start met live muziek door Emily Vannes ('The Voice') & Tom Eylenbosch, die covers in een sfeervol jasje staken. Zaterdag was het eerst de beurt aan de twee mannen van het exotische Brasilidades en de jonge, beloftevolle singer-songwriter Gos Rosling. 'Hij speelde accordeon' was van toepassing op Jonas Van Esch, die De Mot veel schwung bijbracht. Tot slot bracht THOV (ook bekend van 'The Voice') akoestische covers.

Graffiti en muziek voor de kleinsten

Op zaterdag konden de kinderen terecht in het speeldorp. Er werden ook gratis workshops graffiti gegeven door Flipka (Flip Vroonen) en een muziekworkshop in samenwerking met de Hoeseltse harmonie Sint-Cecilia. Als kers op de taart toonden de jonge muzikanten aan hun ouders wat ze geleerd hadden tijdens hun showmoment. De pop-upbar met fonkelende lichtjes schonk lekkere, lokale drankjes: van wijn tot bier en cocktails, gebrouwen in Hoeselt of Bilzen. Foodtruck ‘t Appetijtje serveerde lekkere frietjes en gourmetburgers die bij eenieder in de smaak vielen.

Op 26 en 27 augustus strijkt Bar Pelouse neer op het gras van de belevingsboomgaard in Alt-Hoeselt. Het programma van die tweedaagse wordt binnenkort bekendgemaakt.