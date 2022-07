Kompel brengt met biertje ode aan lampenmeisje Maria: “Oneindig veel respect voor haar”

Ze volgde les in de naaischool langs de vroegere Sint-Martinuskerk in Genk, maar dan brak de Tweede Wereldoorlog uit. Weg was haar droom om leuke, hippe kleren te maken. De Duitse bezetter verplichtte haar om te werken in de lampenzaal van de mijn van Waterschei, de ruimte waar de mijnwerkers hun lamp en nummer ophaalden voor ze een kilometer onder de grond verdwenen. Haar taak: de lampen onderhouden en telkens weer gebruiksklaar maken.

Die dienden niet alleen om de donkere schachten te verlichten, maar ook om schadelijke mijngassen te detecteren. Ze bleef er aan de slag tot de bevrijding in 1944. Haar naam: Maria Willems (1924-2017). Tot haar dood leidde ze een anoniem leven als huisvrouw. Haar kleindochter Eveline Foerier (38) vond dat ze een postume hommage verdiende en stelde de eigenaars van de Maasmechelse brouwerij Kompel voor om een bier naar haar te noemen.

© Luc Daelemans

“Ik heb zóveel respect voor haar”, vertelt Eveline. “Ik kende haar verhaal al een tijdje, maar toevallig kwam ik op het idee om haar te eren met een biertje. In de zomer van vorig jaar opende ik op pakweg 800 meter van de mijn van Waterschei B&B La Miniera, Italiaans voor mijn. Omdat er in een gastenverblijf al eens gevraagd wordt naar een drankje, dacht ik aan een eigen bier. En voilà. Het is de eerste keer dat Kompel een bier ontwierp met een idee van iemand buiten de brouwerij.”

Lampenmeisje is een limited edition van 30.000 flesjes en werd opgenomen in de Nostalgia Collection, die nog zes andere bieren telt. Op het fraaie etiket staat een zwart-witfoto van Maria Willems aan haar werktafel.

Geproefd door onze zytholoog Maarten van Leeuwaarden

Kompel Nostalgia Collection Batch N°.7 – Lampenmeisje (5 vol. % alc.)

Onze zytholoog Maarten van Leeuwaarden. — © Luc Daelemans

De nieuwste telg van Kompels Nostalgia Collection is een witbier geworden. Vandaag is een witbier bijna nostalgie. Deze aloude Belgische bierstijl, zeer populair in de middeleeuwen, werd in de jaren zestig van de vorige eeuw nieuw leven ingeblazen door Pierre Celis en Hoegaarden. In de daaropvolgende decennia bereikte de populariteit van dit tarwebier ongekende hoogten. Ondertussen zijn de witbieren verdwenen naar de achterkamers van de bierkaart of worden er fruitige versies aan de man gebracht. Jammer, want deze bierstijl heeft alles om ‘s zomers uit te blinken. Lampenmeisje is wazig geel van kleur met een witte, fijnmazige schuimkraag. Het aroma geeft – naast de traditionele sinaasappelschil, koriander en tarwe – ook een gerookt parfum. De smaak is zachtzurig (dankzij de tarwe), fruitig (weer die sinaasappelschil) en kruidig. In de afdronk duikt nog een gerookte toets op.

Lekker bij? witschimmelkaas, witte vispapillot, mortadella.

Prijs? 3 euro voor 33 cl.

Waar kopen? Bij de betere Limburgse drankenhandel en horecagelegenheid.