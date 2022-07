Gesprekken tussen Antwerp en Toby Alderweireld gaan goeie richting uit: Rode Duivel knipoogt in cryptisch bericht

De Rode Duivel, die momenteel voetbalt bij Al-Duhail in Qatar maar in verband wordt gebracht met een transfer naar The Great Old, plaatste een vakantiefoto met zijn gezin online met als bijschrift in het Engels: “Relaxing And Feeling Content”. Toeval of niet, de afkorting van voetbalclub Antwerp (voluit Royal Antwerp Football Club) is ‘RAFC’.

De gesprekken gaan effectief de goeie richting uit, het water tussen alle partijen is niet meer zo diep als het ooit geweest is, maar van een akkoord is voorlopig geen sprake.

Het blijft wel de intentie van Antwerp om Alderweireld binnen te halen. De verwachting is niet dat hij op stage in Oostenrijk, die loopt tot eind deze week, zal kunnen aansluiten.

© ISOPIX

Antwerp wil de top van het Belgische voetbal bestormen en de hyperambitieuze voorzitter Paul Gheysens is niet schuw om het geld te laten rollen. Vorig jaar streek Radja Nainggolan al neer op de Bosuil en deze zomer zou Alderweireld dus moeten volgen. Antwerp probeert al even om de verdediger met een monstercontract uit Qatar weg te lokken.

Alderweireld, die eind vorig seizoen al een wedstrijd op de Bosuil bijwoonde en toen gespot werd met technisch directeur Marc Overmars, voedde nu dus zelf de geruchten op de sociale media.