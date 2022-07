Delen van zuidoosten van Europa getroffen door bosbranden

In het zuidoosten van Europa neemt het aantal bosbranden verder toe. In Griekenland woedden de vlammen in de nacht van zondag op maandag onder meer in het noorden van het schiereiland Peloponnesos. Verschillende dorpen werden uit voorzorg geëvacueerd. Er waren ook bosbranden in Kroatië en Albanië.

Momenteel zijn er volgens de Griekse brandweer ongeveer honderd branden per dag. Hoewel niet elke brand uitgroeit tot een vuurzee, is de brandweer alert omdat het op veel plaatsen ook hard waait. Vorig jaar brandden tienduizenden hectaren bos in het hele land af na een enorme hittegolf en droogte. Om dat dit jaar te vermijden, hebben al brandweerlieden uit andere Europese landen zich aangeboden om Griekenland te helpen het vuur vanaf het begin zo veel mogelijk in te dammen.

Ook in Kroatië zijn er branden uitgebroken. Zo stond afgelopen weekend in de buurt van de stad Novak een bos van 15 hectare in licherlaaie. De brandweer zette ook helikopters in om de brand te blussen. Op het Adriatische eiland Brac bij Split is een hectare natuur in as gelegd. Volgens Kroatische media werd de brand veroorzaakt door een brandende auto aan de kant van de weg.

In Albanië stonden dan weer zes gebieden in brand. Het vuur werd aangewakkerd door droogte, hitte en sterke winden. In de omgeving van de havenstad Vlora kwamen de vlammen dicht tot olijf- en boomgaarden. Ook bosgebieden in het binnenland in de buurt van Kruja zijn getroffen. In totaal is 30 hectare in as gelegd in het land. Op sommige plaatsen nadert het vuur ook dorpen.