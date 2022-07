Leerlingen helpen bij verhuizing basisschool Mater Dei

Genk

De officiële intrek is voor september, maar de verhuizing van basisschool Mater Dei in Genk Centrum naar de gerenoveerde gebouwen van Regina Mundi ging afgelopen week al door. Zowel leerlingen als leerkrachten hielpen daarbij een handje.

“Het klein materieel hebben de leerlingen zelf naar de nieuwe gebouwen gebracht”, zegt directeur Marijke Vanhoenshoven. “Het grotere werk laten we over aan een verhuisfirma.” Eerder al verhuisde secundaire school naar het Atlascollege in Bret. Door de verhuizing van Mater Dei kan de stad samen met de vzw Katholieke Centrumscholen Genk en vzw Integro haar schouders zetten onder de herontwikkeling van de site. De drie partners ondertekenden daarvoor eerder al een samenwerkingsovereenkomst. cn