Soap blijft duren: Muleka stuurt kat naar stage Standard

Nadat zijn transfer naar Burnley op zondag afsprong, moest de Congolese spits zich maandagvoormiddag melden in Luik voor het vertrek op stage in Nederland. Maar Muleka kwam niet opdagen en was ook niet bereikbaar voor de club. De spits lijkt aan te sturen op een transfer naar Besiktas. Volgens Turkse media heeft Muleka een persoonlijk akkoord met Besiktas, maar is er nog geen akkoord op clubniveau. De topclub uit Istanbul wil Muleka huren met een aankoopoptie, terwijl Standard een definitieve transfer verkiest om het transferbudget te spijzen.