Kunstroute Harlindis en Relindis feestelijk gestart

Maaseik

Vrijdag werd in het kader van het Harlindis en Relindis-jaar officieel de start gevierd van de prestigieuze kunstroute. Burgemeester Tollenaere en schepen Myriam Giebens loofden alle initiatieven van dit feestelijk jaar: het al gestarte cultuurprogramma, deze kunstroute en de ommegangen op 18 en 25 september.

Curator van de route is Wim Segers. “Na twee jaar brainstormen, vooral gesteund door mijn echtgenote Rita, kan het publiek elf openbare installaties en zestien tentoonstellingen in binnenruimtes bewonderen”, zegt Wim. “Meer dan 25 kunstenaars en 150 studenten tonen er hun werken.” De curator dankte ook de stadsdiensten en vooral de meer dan 200 vrijwilligers die op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 500 permanentie-uren zullen invullen. U start de kunstroute best op Markt 25. roma

Alle info: www.harlindisrelindis.be