Jumbo-Visma trekt aan de alarmbel in de Tour: “Iedereen denkt dat corona voorbij is, maar dat is het niet. Dat is een gróót probleem”

Bij Jumbo-Visma houden ze hun hart vast. Ploegbaas Richard Plugge hoopt dat zijn renners niet het slachtoffer worden van de grote menigte die voor, tijdens en na Touretappes aanwezig is. Want corona is niet weg, zo stelt de Nederlander in een interview bij Velonews.

Verschillende renners die oorspronkelijk de Tour moesten rijden, zoals Tim Declercq, konden niet starten doordat ze een positieve coronatest aflegden in de dagen voor de Grand Départ. Maar in Denemarken was van mondmaskers dragen geen sprake bij de talrijk aanwezig wielerfans, terwijl onder anderen renners, teamleden, journalisten en medewerkers van de Tour er wel eentje (moeten) opzetten.

“Niemand draagt nog een masker”, trekt Plugge aan de alarmbel. “Een mensen begrijpen gewoon niet hoe belangrijk het is om afstand te houden. Dat is het grote probleem met een jaar geleden. Wij doen hetzelfde als toen om onze renners en stafleden te beschermen, maar er zijn daarbuiten geen voorschriften meer. De rest van de wereld denkt dat corona voorbij is, terwijl het dat niet is. Er is een nieuwe piek in Europa en misschien zelfs erger dan de voorbije Tour. Dat is een groot probleem.”

Bij Jumbo-Visma viel ploegleider Merijn Zeeman weg met een besmetting. De renners werden tot nu toe bespaard, maar Plugge roept iedereen op om afstand te houden tijdens deze Tour.

“Ik heb niet veel vrienden gemaakt omdat ik veel Deense wielerfans heb proberen weg te houden van Jonas (Vingegaard, red.) en andere renners. Maar we willen die afstand behouden.”

Plugge liet ook zijn licht schijnen op de prestaties van Wout van Aert tijdens de eerste Tourdagen.

“Een prachtige start tot nu toe en het geel is de grote prijs”, aldus de Nederlander. “Daarmee wilden we de oversteek naar Frankrijk maken, al had een ritzege ook wel leuk geweest. Maar het weer en een heel sterke Yves Lampaert staken daar vrijdag een stokje voor. Verder staan Jonas en Primoz (Roglic, red.) vooraan in het klassement. Dat was het plan dus alles loopt zoals het moet.”