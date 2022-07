Maurizio loopt Mont Ventoux op… en ook weer af

Maasmechelen

Maurizio Zuliani (57) uit Maasmechelen is een straffe gast. Naast marathons lopen, zoekt hij nu andere uitdagingen. De laatste was al joggend de Mont Ventoux in de Franse Alpen op lopen. “En ook af”, vult Maurizio aan. “Ik vroeg op de top (1910 meter) hoe ik weer naar onder kon geraken. Met de ambulance, werd mij geantwoord. Ik heb dan maar een hamburger gegeten en ben dan maar aan de afdaling begonnen”, lacht Maurizio.

In totaal liep de Eisdenaar 43 kilometer aan een gemiddelde van 6,5 km/uur. “Ik was de enige jogger, de rest waren allemaal wielertoeristen die met Sporta de kale berg beklommen. Daar waren beklimmingen bij van 11,5 procent en bovenop nog wat zijwind.” Maurizio begon tijdens de coronapandemie met joggen en loopt straks nog de marathon van Eindhoven. Eerder op het jaar al liep hij de Gardamarathon in Italië. jth