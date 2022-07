Zelenski spreekt bondgenoten aan: “Wederopbouw Oekraïne is gemeenschappelijke taak van democratische wereld”

“De wederopbouw van Oekraïne is de gemeenschappelijke taak van de hele democratische wereld.” Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandag gezegd bij de opening van de donorconferentie van Lugano, die zich buigt over de toekomstige wederopbouw van het door oorlog verscheurde land.

“De wederopbouw van Oekraïne is de belangrijkste bijdrage aan de wereldvrede”, benadrukte Zelenski in een toespraak die via videoverbinding werd uitgezonden voor de leiders van de bondgenoten van Kiev en tal van internationale instellingen. Bijna duizend vertegenwoordigers van de bondgenoten van Oekraïne, internationale instellingen maar ook van de private sector zijn bijeengekomen in het Zwitserse Lugano. Ze zullen er maandag en dinsdag de krijtlijnen uitzetten van de toekomstige wederopbouw van Oekraïne.

Zelenski zelf bleef thuis, maar zijn premier Denys Sjmyhal en parlementsvoorzitter Ruslan Stefanchuk zijn met een delegatie van een honderdtal personen zondag aangekomen in Lugano, een pittoresk stadje met een Italiaans tintje, aan de rand van een meer te midden van de bergen.

De Zwitserse president Ignazio Cassis, die samen met zijn Oekraïense ambtgenoot de conferentie organiseert, zei dat wederopbouw en hervormingen geen tegengestelden hoeven te zijn. “Ze versterken elkaar”, zei Cassis. Hij riep op om de inspanningen om corruptie aan te pakken en de werking van het rechtssysteem te garanderen, voort te zetten, ondanks de oorlog.

“Hun strijd is onze strijd”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot haar toespraak af met een krachtig “Slava Ukraini” (Glorie aan Oekraïne). Ze zei dat Oekraïne na de wederopbouw nog beter kan worden dan voor de oorlog.

“Oekraïne kan een sterker, moderner land worden, met een sterkere rechterlijke macht en instellingen, met successen in de strijd tegen corruptie, maar ook met een groenere, meer digitale en veerkrachtigere economie.”

“Wij weten dat hun strijd (die van de Oekraïners) ook onze strijd is en daarom helpen wij Oekraïne deze oorlog te winnen”, benadrukte ze.