Dames Keramiek & Co Meeuwen belonen zichzelf met een diploma

Oudsbergen

Na tien jaar les volgen bij Keramiek & Co in Meeuwen kregen de twaalf keramisten van de vrijdagvoormiddaggroep een diploma overhandigd. “Ook is er een diploma voor Monique Bollen die ons begin dit jaar ontviel”, vertellen de dames, die zichzelf met een diploma beloonden. “Een verrassing en een leuke manier om onze groep in de kijker te zetten en het tiende werkjaar feestelijk af te sluiten.” In Portugal deden de dames inspiratie op voor hun creaties. “Met dit mooie diploma, een gezellige babbel, een hapje en drankje kunnen we met vakantie. Vanaf september kneden we weer klei in alle vormen.” rdr