Hubert presenteert ‘Het geheugen van Kinrooi’: “Grabbelton met plezante weetjes”

Kinrooi

Naar aanleiding van de vieringen rond 50 jaar fusiegemeente Kinrooi is heemkundig auteur Hubert van Eygen weer eens in de pen gekropen. “Door flarden uit het verleden samen te voegen, heb ik geprobeerd een totaalbeeld van onze plattelandsgemeente te schetsen”, vertelt Hubert. “Je kan het ook zien als een grabbelton met allemaal plezante of informatieve wetenswaardigheden.” Het boek kost 20 euro en is te koop in het gemeentehuis. pabr