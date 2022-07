Uittocht Rock Werchter verloopt “heel vlot”

31.000 daarvan kwamen van The Hive en The Hive Resort. Daarmee waren die campings volledig uitverkocht. “Er ligt beduidend minder afval op de campings dan andere jaren”, zegt Bigaré nog. “We merkten ook al dat er minder afval werd verspreid op de wei: nu zien we hetzelfde op de campings. We zijn blij dat de festivalgangers onze oproep hebben opgevolgd.”

De volgende editie van Rock Werchter staat gepland van 29 juni tot en met 2 juli 2023. Dat wordt de 47e editie van het vierdaags festival.