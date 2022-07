Flessen blijven voor problemen zorgen: Annemiek van Vleuten schrikt zich een hoedje na dubbelslag in de Giro Donne

De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Movistar) is de nieuwe leidster van de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won maandag in Cesena de derde etappe, de eerste waarin flink geklommen moest worden.

Na drie dagen op Sardinië en een rustdag was de eerste etappe op het Italiaanse vasteland een kans voor de klassementsrensters in deze Giro om de benen te testen. In een rit van 120 kilometer zaten enkele stevige beklimmingen. Halfweg reden op de vier kilometer lange Colle del Barbotto drie van de blikvangers weg: Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli en Mavi Garcia.

Terwijl de voorsprong van de drie opliep boven de drie minuten moest Cavalli op de laatste helling uit de wielen door het beukwerk van Van Vleuten en Garcia, die er vervolgens een lange sprint voor de ritzege van maakten in start- en aankomstplaats Cesena. Van Vleuten haalde het daarin met brio voor Garcia. Cavalli werd derde op 43 seconden achterstand, alle andere rensters verloren meer dan viereneenhalve minuut.

Dankzij haar ritoverwinning en een goeie proloog neemt Van Vleuten de roze leiderstrui over van wereldkampioene Elisa Balsamo. Op het podium verslikte de Nederlandse zich wel bijna in een fles prosecco. Tijdens de Giro voor mannen ook al een probleem. Zo werd Mathieu van der Poel in zijn gezicht geraakt en moest Binam Girmay opgaven nadat een kurk in zijn oog schoot.

De Giro Donne eindigt zondag. Dinsdag krijgen de sprinters een nieuwe kans in een etappe van 126 kilometer.