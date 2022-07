Vijf chauffeurs hebben te veel gedronken bij controles in politiezone Kempenland

De politie Kempenland controleerde zaterdag tussen 18 en 22 uur samen met de douane het verkeer op de Vliegveldlaan in Peer, Kerkhovensesteenweg in Eksel en Peerderbaan in Hechtel. Er werden 395 ademtesten afgenomen. Vijf personen bleken onder invloed waaronder een buitenlander. Hij moest meteen de boete van 1.269 euro betalen. Er waren ook nog twee pv’s voor drugsbezit en een intrekking van het rijbewijs na een positieve speekseltest. De douane inde voor 1.200 euro aan openstaande boetes.

ppn