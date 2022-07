De politie Carma controleerde zondag op verschillende locaties in Genk, Zutendaal en As 194 bestuurders op alcohol. Vier van hen hadden te veel gedronken. Bij het zien van de controle in As waren er ook twee motorrijders zonder kenteken die op de vlucht sloegen. De politie zette de achtervolging in, maar kon hen niet meer vatten. tot slot werden nog verschillende pv’s opgesteld voor andere verkeersinbreuken.

