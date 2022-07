VOORBESCHOUWING RIT 4 (Duinkerke - Calais). Te lastig voor de spurters maar niet voor Wout van Aert? Dat zou zomaar kunnen

Denemarken ligt achter ons, het peloton is ‘au grand complet’ in Frankrijk aangekomen. Vandaag rijden de renners van Duinkerke naar Calais. De lastigheidsgraad ligt al een fractie hoger dan wat het peloton in Denemarken voor de wielen geschoven kreeg. En dat opent perspectieven.

* Start: 13u15

* aankomst: omstreeks 17.20 uur

* Afstand: 171 km (officiële start na 4,1 km defilé)

Het parcours:

We gaan het niet zwaarder voorstellen dan het is maar in vergelijking met de vlakke uitstapjes doorheen Denemarken is dit toch al andere kost. Start en finish liggen aan de Noordzee, nauwelijks veertig kilometer van elkaar. Het peloton trekt dan ook meteen het heuvelachtige hinterland in. Opnieuw, we stellen het niet zwaarder voor dan het is maar zes hellingen van vierde categorie wijst toch op enige selectiviteit. De top van de laatste helling ligt op zes kilometer van de finish in Calais.

Onze sterren:

Wout van Aert kan toch niet tweede blijven eindigen. We gaan er vanuit dat van alle sprinters Van Aert het makkelijkst over de hellingen geraakt en dus frisser dan zijn concurrenten Calais zal binnenstormen. Hopelijk geeft dit hem die paar procentjes extra die hij de voorbije dagen ontbeerde. Voor het overige verwachten wij de vertrouwde namen. De tijd dat spurters het peloton moesten laten gaan telkens er een snelwegbrug in het parcours werd opgenomen, ligt al ver achter ons. En dus zullen Jakobsen en co vermoedelijk op de afspraak zijn. Rest alleen de vraag hoeveel krachten zij verbruikt zullen hebben om op die afspraak te geraken. Net daarom geven wij deze keer de drie sterren aan Wout van Aert en niet aan Fabio Jakobsen.

*** Wout van Aert

** Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen

* Caleb Ewan, Peter Sagan, Dylan Groenewegen

Dit zijn de sleutelmomenten:

Ook al is de kust nooit veraf, sinds de tamelijk windloze passage doorheen Denemarken rekenen we niet langer op de wind als bondgenoot in onze drang naar spektakel. Het zal dus van de zes hellingen moeten komen. Geen kuitenbijters maar wel veel meer dan de molshoopjes waar ze in Denemarken de status vierde categorie aan gaven. De Côte de Nielles-les-Bléquins is met een lengte van 1,1 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent de meest lastige helling van de dag maar het soortelijk gewicht van de Côte du Cap Blanc-Nez is een pakje hoger aangezien de top op zes kilometer van de finish ligt. Wat volgt is de duik naar Calais waar de finishlijn getrokken is.

Dit moet u nog weten:

* Startplaats Duinkerke kent u uiteraard ook van de Vierdaagse van Duinkerke, een rittenwedstrijd die doorgaans vlak na het klassieke voorjaar plaatsvindt. De meest recente editie werd gewonnen door… Philippe Gilbert. Een voorteken? Tel daar nog bij dat Philippe Gilbert uitgerekend dinsdag zijn veertigste verjaardag viert… Zou dat geen verrassend verjaardagscadeau zijn?

Philippe Gilbert won dit jaar nog een etappe en het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke. — © AFP

* Nu we toch bezig zijn Philippe Gilbert tot favoriet te promoveren op basis van trivia! De laatste keer dat de Tour in Calais passeerde, was in 2001. De etappe startte in Calais, de finish lag in Antwerpen, de etappe werd gewonnen door Marc Wauters die bovendien ook nog de gele trui mocht claimen. Marc Wauters is vandaag in de Tour als ploegleider van Lotto-Soudal, het team van… Juist, Philippe Gilbert.

Duinkerke - Gent in 2007: lead-out Steegmans wint voor Tom Boonen. — © BELGA

* Duinkerke was voor het laatst betrokken bij de organisatie van een Touretappe in 2007. De renners reden die dag van Duinkerke naar Gent en ook toen was er een Belg aan het feest. Al blijft het één van de meest mysterieuze aankomsten uit de moderne Tourgeschiedenis. Gert Steegmans leek op de Gentse Charles de Kerkhovelaan de rode loper uit te rollen voor kopman Tom Boonen. Maar wat iedereen verwachtte - Steegmans die zijn kopman liet passeren - gebeurde niet. Steegmans bleef maar geven en won de etappe voor een, vonden wij, verbouwereerde Boonen.

* Duinkerke klinkt Vlaams en dat is niet toevallig. De Frans-Belgische grens is niet veraf en tot in de 18de eeuw was Nederlands naast het Frans de bestuurstaal. Het (Frans-)Vlaams wordt sporadisch nog gesproken en de regio wordt ook wel eens Frans-Vlaanderen genoemd.

* Calais kent u dan weer ongetwijfeld als de stad waar u uw wagen op de trein zet indien u met de Chunnel richting Groot-Brittannië wilt oversteken. Of u kiest voor de ferry vanuit de haven van Calais. Men spreekt dan ook van het Nauw van Calais, Groot-Brittannië ligt immers slechts dertig kilometer verderop. Net daarom is Calais voor veel vluchtelingen dan ook de uitvalsbasis om naar Groot-Brittannië over te steken. Het peloton passeert in volle finale trouwens Sangatte (afgeleid van het Vlaamse Zandgat, red), gekend van zijn vluchtelingenkamp.