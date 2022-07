Sluikstorter gefilmd tijdens dumpen van zetels in Bocholt

Bocholt

Vrijdagnamiddag werd op klaarlichte dag een oude salon gedumpt op de hoek van Brogelerweg en Goolderheideweg in Bocholt. De sluikstorter had evenwel niet in de gaten dat zijn actie op camera werd vastgelegd. De gemeente heeft de beelden bij het bedrijf opgevraagd en de politie is ingeschakeld.