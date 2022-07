Vegan én Limburgs: Lento en The Sunshine Club brengen samen cadeaubox uit

Sophia Claes (The Sunshine Club) en Tekla Vancleynenbreugel (Lento) met de vegan cadeaubox. — © RR

Op zoek naar een op en top vegan cadeau van Limburgse bodem? De lifestyle- en beautywebshop The Sunshine Club en restaurant Lento slaan de handen in elkaar en komen met een cadeaubox op de proppen.

Het verhaal van de twee Limburgse ondernemingen past perfect samen. Yolan Bamps en Tekla Vancleynenbreugel openden enkele jaren geleden het volledig plantaardig restaurant Lento in Hasselt. Een groot succes, want enkele maanden geleden openden ze een tweede vestiging in Antwerpen.

Daarnaast richtte Sophia Claes enkele maanden geleden The Sunshine Club op, een webshop waar je enkel vegan, cruelty-free, duurzame en ecologische producten kan kopen. Zo vonden de twee elkaar. “We waren op zoek naar een manier om ons kookboek in een mooi pakket te verkopen, zodat de verrassing meer is dan enkel een ingepakt boek”, legt Tekla van Lento uit.

Ze was dan ook blij verrast dat Sophia van The Sunshine Club op het idee kwam om een box samen te stellen. “Naast het boek vind je nog leuke dingen uit de keuken in de box, zoals biologische olijfolie, stoffen servetten en een mooie snijplank.”

Dat alles uiteraard in een duurzame verpakking. “Zo worden gerecycleerde krullen gebruikt in de box en komt er geen plastic of papier aan te pas. Bovendien bestaat ook het kaartje met uitleg over de producten uit gerecycleerd papier”, aldus Sophia. (kivh)

De box is vanaf nu te koop aan 99,99 euro op de webshop www.thesunshineclub.be en bij Lento in Hasselt en Antwerpen.