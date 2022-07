Wimbledon in beroep tegen boete van 1 miljoen dollar voor Russische uitsluiting

“Het juridische proces loopt nog, dus ik ga geen gedetailleerde uitspraken doen”, verklaarde Sally Bolton, directrice van de Londense Grand Slam, maandag in de marge van het toernooi. “Wat ik wel kan zeggen, is dat we aan onze beslissing vasthouden en beroep hebben ingediend.”

Volgens de krant Daily Mail werd de Britse tennisfederatie (Lawn Tennis Association) een boete van 750.000 dollar opgelegd door de WTA. De All England Lawn Tennis Club, dat het toernooi organiseert, werd bestraft met 250.000 euro boete.

Geen rankingpunten

De WTA veroordeelde, net zoals haar mannelijke tegenhanger ATP, de beslissing van Wimbledon om geen Russische of Wit-Russische tennissers toe te laten op het toernooi, als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne. Beide organisaties hadden al aangekondigd dat ze geen rankingpunten zouden toekennen voor de Britse Grand Slam wegens een inbreuk op gelijke kansen.

In navolging van hun uitsluiting van Wimbledon werden de (Wit-)Russische spelers ook geweerd van Eastbourne, Nottingham en Birmingham. Voor die toernooien kenden ATP en WTA wel punten toe, aangezien er tegelijkertijd andere toernooien georganiseerd werden in andere landen, wat bij Wimbledon niet het geval is.

“We hebben lang nagedacht over onze beslissing”, herhaalde Bolton. “Het was niet makkelijk en we hebben de gevolgen geanalyseerd. Maar het is de juiste beslissing”, hield de toernooidirectrice vol. Op andere toernooien mogen (Wit-)Russische spelers deelnemen onder neutrale vlag.