PXL-Education is trots op Leraar van het jaar 2022

Leraar van het Jaar is een campagne om alle mensen in het onderwijs in de bloemetjes te zetten. Dit jaar ontving Klasse 18.000 nominaties, een evenaring van het vorige recordjaar. Maar liefst 15.000 nominaties kwamen van leerlingen. “Leraar is een vak apart, dat heb je niet op 1-2-3 in de vingers”, vertelt Hanne. “Die 3 jaar lerarenopleiding heb je hard nodig. Ik probeer mijn studenten alle kansen te geven om uit te groeien tot sterke leraren. Zodat zij op hun beurt kansen kunnen geven aan hun eigen leerlingen.” “Wie aan de opleiding PAV begint, kiest bewust voor een extra uitdaging. Taal, wiskunde, economie, de wereld om ons heen: je moet van alle markten thuis zijn. En je werkt met bso-leerlingen, sowieso een doelgroep die als leraar veel van je vraagt. En voor wie je tegelijk een enorm verschil kan maken.” “Want dat doen sterke leraren elke dag”, weet Hans Vanderspikken, hoofdredacteur van Klasse. “Ze hebben een grote impact op hun leerlingen, ook al merken ze dat niet altijd. Daar moeten we met z’n allen bewust van blijven, en optimistisch naar durven kijken. De toekomst van ons onderwijs ligt nog steeds in de handen van leraren.” “Leraren verdienen inderdaad meer waardering voor wat ze allemaal doen”, zegt Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts. “Als er meer respect is, dan zullen ook meer sterke profielen ervoor kiezen om voor de klas te staan en dan kunnen we het Vlaamse onderwijs weer naar de top loodsen.” De studenten van Hanne Rosius weten wat zij voor hen betekent. En dus nomineerden studenten, oud-studenten en collega’s deze lerarenopleider PAV massaal voor Leraar van het Jaar. Maxim Lenaers, voormalig bso-leerling en student 2de jaar leraar PAV: “Bij mevrouw Rosius krijg je niets cadeau: we werken hard, maar ze ondersteunt ons altijd. En als we twijfelen of het even lastig hebben, geeft zij ons het duwtje dat we nodig hebben om door te zetten.” Merle Schouteden, zij-instromer en net afgestudeerd als leraar PAV: “Hanne is iemand die het beste in ons allemaal naar boven haalt. Ze gaat op zoek naar onze talenten, inspireert ons en toont ons hoe wij als leraar binnenkort aan anderen kansen kunnen geven.”