Tuinhier Bilzen toont zich op Agricultura

Afgelopen zondag vond de Agriculturabeurs plaats in Alden Biesen. Land- en tuinbouw stonden in de kijker tijdens deze beurs.

Ook Tuinhier Bilzen liet op dit evenement van zich spreken. Er was hard gewerkt aan de voorbereiding door de medewerkers. En deze inspanningen werden beloond. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen. Kinderen mochten draaien aan het Rad van (For)tuin en konden kiezen uit de vele éénjarige kleurrijke bloemen, wat zaadpakjes en snoep. Ondertussen konden mama, papa, oma of opa meedingen naar een mooie prijs: een vierkante meter tuin. Deze werd door de mensen van Tuinhier Bilzen ter plaatse samengesteld en werd ook meteen een trekpleister. Je kon deze mooie bak winnen als je alle antwoorden op een speciale ‘tuin insectenquiz’ juist had. 150 tuinliefhebbers waagden hun kans. Eéntje werd de gelukkige winnaar. Gezelligheid en liefde voor de tuin gingen hier hand in hand. En zo leverde Tuinhier Bilzen weer een visitekaartje af als ambassadeur voor de tuinliefhebber.