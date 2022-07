Werelddans Opglabbeek viert 10-jarig jubileum

Werelddans Opglabbeek weet dat folklore echt leuk en hip is. Dat bleek tijdens een instuif, een dansavond met folklore dansmuziek uit alle windrichtingen. De vereniging legt de focus op Israël. Uiteraard komt ook muziek uit andere landen aan bod, zoals Turkije of Hongarije.Als je zin hebt om eens kennis te maken met deze groep, dan ben je altijd welkom. De groep danst in juli elke zaterdag van 19 tot 21 uur buiten op de terreinen achter de sporthal in Opglabbeek. Meer info op werelddansopglabbeek@outlook.be of www.facebook.com/Werelddans-Opglabbeek