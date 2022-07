140 buikdansers stelen de show op Bellydance Sparkles

Bellydance Sparkles vond plaats in de gloednieuwe Cor in Koersel. Johanna geeft al jarenlang buikdansles in Lummen en Beringen en heeft de grootste buikdansschool van België. Ze stond jarenlang op internationale podia, toerde met haar showteam en staat nu nog bijna elk weekend te dansen op privé-feesten, evenementen, zomerbars enzomeer. Ze wil graag een podium geven aan iedereen die deze mooie oriëntaalse dans beoefent. Samen met haar showteam Mariposa zorgde ze ervoor dat dit evenement op rolletjes verliep. Maandenlange voorbereiding en vooral een hele warme, gemoedelijke sfeer zorgde ervoor dat dit evenement een gigantisch succes was. Dansers uit binnen- en buitenland waren enorm onder de indruk van dit mooie evenement. Het evenement werd zo enthousiast onthaald dat de nieuwe editie al vastligt op 22 januari 2023. Wil je zelf leren buikdansen? Dat kan vanaf 10 juli, elke zondagavond in Lummen met Johanna. Meer info op haar website.